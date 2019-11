Diffidate dalle imitazioni: il 29 novembre torna a Padova il vero “Black Friday”

Un’occasione da non perdere. E lo sanno sia i consumatori che i commercianti dei piccoli e grandi negozi di Padova: quella del Black Friday è la notte dello shopping per eccellenza, un evento che coinvolge tutta la cittadinanza e rispecchia la vitalità e la forza del tessuto commerciale cittadino.

Black Friday

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Padova e le Associazioni di categoria Ascom, Appe e Confesercenti è stato possibile realizzare la settima edizione del Black Friday Padova: venerdì 29 novembre i negozianti della città del Santo faranno di nuovo squadra per superare la contrazione dei consumi, promuovere i propri negozi e offrire ai consumatori un'occasione veramente irripetibile. Il via all’evento verrà anticipato da aperitivi e cene a tema “Black Friday” a partire dalle ore 18.30 presso i bar e i ristoranti del centro che, per l’occasione, hanno proposto interessanti variazioni al proprio menu. Alle 20.30 nei pressi dell’infopoint installato in piazzetta Garzeria suoneranno le trombe che sanciranno la fine dell’attesa e l’inizio ufficiale dell’evento. Si conferma media partner anche quest’anno Radio Padova, che a partire da sabato 23 novembre ha installato uno speciale studio mobile in piazzetta Garzeria, mentre Autobase, concessionaria Renault e Dacia, per il terzo anno consecutivo metterà sul banco sconti da capogiro su auto, accessori e servizi post vendita.

Il logo

L’immagine del brand Black Friday Padova è fondamentale sia per distinguerlo dai molti “Fake Fridays” fin troppo diffusi, sia per segnalare i negozi che venerdì aderiranno all’evento e i relativi capi super scontati. Per la settima edizione si è pensato perciò ad un restyling del logo che per sei anni ha accompagnato l’evento. Tutti i negozi aderenti saranno quindi riconoscibili rispetto ai non aderenti grazie alla vetrofania che riporterà il nuovo logo del Black Friday Padova e i prodotti scontati saranno facilmente individuabili tramite l'utilizzo di specifiche etichette con il logo. Tre semplici regole e un consiglio. Per sfruttare al meglio le opportunità di questa grande corsa agli acquisti basterà dunque seguire le tradizionali regole del Black Friday e organizzarsi per essere al posto giusto nel momento giusto.

Grandi sconti

I negozi aderenti applicheranno sconti fino all'80%, il tutto nella splendida cornice della città di Padova, già illuminata e decorata per le festività natalizie. Un’occasione da non perdere per chi vuole vivere una serata diversa dal solito, risparmiando sulla propria lista dei desideri o sulle compere per i regali di Natale. Il tempo è una variabile fondamentale del Black Friday perché gli sconti scatteranno solo per un periodo di tempo limitato e ben preciso: nei negozi le super offerte saranno valide solo dalle 20.30 alle 23.30, mentre bar e ristoranti applicheranno le loro promozioni e i menu dedicati a partire dalle 18.30.

Per molti, ma non per tutti

Ovvero come arrivare primi per acquistare meglio: le regole del “gioco” prevedono infatti che gli sconti siano applicati solo su un numero limitato di capi o di servizi che saranno ben evidenziati all’interno di ciascuna attività tramite la sgargiante etichetta con il logo Black Friday Padova. Per sfruttarli, quindi, bisognerà cercare di raggiungere il proprio “oggetto del desiderio” prima degli altri.

Offerte in anteprima sul sito

Per andare ad acquistare a colpo sicuro, programmare il proprio tour o per farsi un’idea della grande offerta a disposizione basta navigare su www.blackfridaypadova.it, la vetrina più importante dell’evento: il nome dei negozi aderenti e parte delle loro imperdibili proposte sono già stati resi pubblici a partire da sabato 23 novembre. Per agevolare tutti gli interessati alla corsa agli acquisti, il sito è diviso in categorie merceologiche, affinché sia più facile identificare la propria “wishlist”. L’evento è organizzato in modo da portare valore a tutte le componenti della cittadinanza, dai consumatori, ai negozianti, fino a tutti coloro che vogliono vivere la propria città durante uno degli eventi più importanti e caratteristici di Padova. Nella homepage del sito campeggia già il countdown dei minuti e secondi che mancano al Black Friday, basta sfogliare le pagine del sito e annotarsi la propria lista dei desideri, individuando i negozi che metteranno a disposizione quello che cerchiamo. Altre informazioni, dettagli e curiosità potranno essere trovati sulla pagina Facebook Black Friday Padova, dove è stato già inserito il video promozionale che spiega dettagliatamente le regole della manifestazione.