Un'edizione da ricordare: record di presenze in centro per il "Black Friday"

Quantificarle con precisione è quasi impossibile. Perché erano davvero tantissime: decine di migliaia di persone si sono riversate nella serata di venerdì 29 novembre in centro a Padova per il Black Friday.

Black Friday

Un "rito" che si ripete ormai da sette anni, e che in questa occasione - a differenza delle passate edizioni - ha potuto godere di un meteo clemente. Un ingrediente a dir poco importante, che ha consentito a una moltitudine di padovani di recarsi in centro e di approfittare di tre ore di sconti straordinari (il via ufficiale è stato dato a suon di "trombette" anche dall'assessore Antonio Bressa) nei negozi del centro.