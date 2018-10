Non solo smog: domenica 21 ottobre chiusura al traffico di un'ampia porzione del quartiere 3 Est

Il blocco continua. Anche nei giorni festivi: il Comune di Padova, in occasione della domenica sostenibile "Vivi la città oltre l'auto", ha previsto per il 21 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore a combustione e ibridi in una porzione del quartiere 3 Est. L'accesso sarà consentito solo a biciclette, mezzi di trasporto pubblico e di soccorso e per i casi eccezionali che vengono verificati dagli addetti della Polizia Locale. Gli unici veicoli autorizzati a circolare nelle vie chiuse al traffico sono quelli dotati esclusivamente di motore elettrico.

Il quartiere 3 Est

Il quartiere 3 Est, nato dalla fusione degli ex quartieri 5 Brenta-Venezia e 6 Forcellini-Camin, è territorialmente il più esteso della città in quanto occupa oltre un terzo dell'intera superficie urbana. Vi abitano 39 mila persone e ospita i maggiori insediamenti produttivi e le principali infrastrutture commerciali di Padova ed è dotato di vari polmoni verdi, quali i parchi Iris e Roncaiette. Per un lungo tratto i confini est del quartiere seguono il corso del Brenta, mentre la parte sud è interessata dalla zona industriale. È suddiviso in una serie di rioni: Torre, Mortise, Ponte di Brenta, San Lazzaro, Pio X, Stanga, Forcellini, Terranegra, San Gregorio, Camin e Granze.

Area del blocco

È vietata la circolazione dei veicoli e dei ciclomotori a motore nell'area all’interno del territorio comunale con perimetro caratterizzato dalle seguenti vie percorribili:

- via Gattamelata;

- via Jacopo Filiasi (tratto compreso tra via Gattamelata e via M. G. Bortignon);

- via Monsignor Girolamo Bortignon;

- via Annibale Testa;

- via Giovanni Boccaccio;

- via Tommaso Salvini;

- via Giovanni Canestrini;

- via Antonio Simeone Sografi.

Deroghe

A breve sarà disponibile un'ordinanza in cui saranno elencate tutte le deroghe. Sono previste inoltre ulteriori eccezioni da documentare con il "titolo autorizzatorio", ovvero una dichiarazione sottoscritta dal conducente che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario e del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Il "titolo autorizzatorio" deve essere esposto bene in vista ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne fanno richiesta. Il modulo è scaricabile a questo link. Eventuali autorizzazioni in deroga al divieto di circolazione per particolari situazioni urgenti e non programmabili, rispetto ai casi previsti in ordinanza, vengono rilasciate dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile che valuta caso per caso.

Info

Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Comune di Padova, via Gozzi, 32 - 35131 Padova. Tel. 049 8205100. Fax 049 8205105. Orario front-office comando: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 9 alle 14. Email poliziamunicipale@comune.padova.it

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova, via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova. Tel. 049 8205021. Orario: martedì e giovedì dalle 10 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Email informambiente@comune.padova.it