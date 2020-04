Donazioni per 8.500 euro e 30mila euro in buoni all’ospedale di Schiavonia da Bofrost

Una nuova campagna di donazioni figura tra quelle destinate all'ospedale di Schiavonia. A realizzarla è l'azienda friulana di

vendita di surgelati a domicilio Bofrost con una campagna nazionale a cui ha aderito anche la filiale di Este.

Monselice

Grazie al settore atestino della società e alla solidarietà dei clienti sono stati stanziati 8.500 euro per l’acquisto di attrezzature sanitarie nell'ambito di “Insieme siamo una forza”, iniziativa avviata a inizio marzo e che si concluderà il 18 aprile con i primi versamenti. A questa cifra si aggiungono, sempre a beneficio degli Ospedali riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta, anche mille buoni spesa del valore di 30 euro ciascuno destinati al personale sanitario per la spesa alimentare da fare online.

L'iniziativa

La campagna solidale di Bofrost in tutta Italia ha permesso di raccogliere 350mila euro e stanziato 1,5 milioni in buoni spesa per medici e infermieri. «La generosità dei nostri clienti e l’impegno dei nostri venditori ci permettono di dare un aiuto concreto a chi è in prima linea per salvare vite - ha commentato l'amministratore delegato Gianluca Tesolin - In poche settimane siamo riusciti a mettere insieme una cifra importante, indirizzandola alle realtà che più ne hanno bisogno: un ospedale per ogni filiale, contattato preventivamente e “adottato” anche dai nostri clienti». Le strutture che beneficeranno delle donazioni sono oltre 50: «Non volevamo scegliere un unico ospedale, ma dare un aiuto concreto alle tante realtà locali che sono in prima linea nella battaglia al Coronavirus - prosegue Tesolin -. Abbiamo puntato sul legame che ogni nostra filiale instaura con il territorio per far sentire i clienti ancora più coinvolti. Un ruolo determinante hanno avuto i nostri venditori».