Un'esplosione di colori: le bolle di Pier88 diventano "pop"

L’arrivo dei primi freddi in città ha coinciso con il ritorno al Pier88 delle bolle gonfiabili. La struttura in pvc progettata dallo studio di ingegneria It’Ing di Padova e confezionata su misura dalla Fly-In di Cuneo consente di estendere temporaneamente la calda ospitalità del container-bar del Bassanello al plateatico esterno.

Bolle colorate

Al candore raffinato della versione 2018, quando le bolle erano un’alternanza di bianco e trasparente, si contrappone oggi una “esplosione” di colore e spunti pop, firmata da ManBott, alias Emilio Maniero, poliedrico artista padovano. Una nuova opera d’autore che arricchisce l’esterno del locale e dialoga con i “becchi” dello street artist Tony Gallo e con i quadri vegetali del giardino verticale di Life Panel. Duplice l’obiettivo del progetto artistico: stupire per far vivere un’esperienza sempre nuova ai clienti del chiosco, ma anche recuperare l’installazione gonfiabile che necessitava di un profondo restyling a causa dei ripetuti tagli e danneggiamenti subiti nella precedente invernata. ManBott ha accolto con entusiasmo la sfida creativa, entrando in “punta di pennello” nel contesto, integrandosi con l’estetica esistente, senza rinunciare a dei richiami pop e al suo personale tratto e poetica. All’esterno balzano agli occhi delle bilie da biliardo molto rock, sbavate e squarciate in rimando alle vecchie “ferite” della passata stagione, ma anche le sagome dei protagonisti dei fumetti dei Peanuts, nonché sciami di fatine che spuntano da scorci bucolici. All’interno la natura si fa preponderante, con alberi/sipario che animano una specie di bosco incantato e trasportano in un’atmosfera che sembra uscita da Alice nel Paese delle meraviglie.