Aspettando domenica 14 ottobre: al via i lavori di preparazione per il "Bomba Day"

In totale sicurezza. Gli specialisti del 2° reggimento genio guastatori hanno dato inizio all’Operazione "Carmenta", avviando i lavori di preparazione sul sito della bomba d’aereo, rinvenuta il 17 aprile presso un terreno agricolo a poca distanza dalla linea ferroviaria di Carmignano e dalla Strada Regionale 53 “Postumia”. L’ordigno di tipo MK 1-8, di fabbricazione inglese e risalente alla seconda guerra mondiale, era stato allora immediatamente ispezionato e messo in sicurezza dagli artificieri dell’Esercito Italiano, dello stesso ente militare.

I lavori di preparazione

Questa fase esecutiva, dedicata ad allestire le protezioni per contenere gli effetti di un esplosione controllata, fa seguito alla puntuale pianificazione eseguita dal comando forze operative nord di Padova in coordinamento con la prefettura di Padova e i Comuni interessati. Il caso riveste carattere di importanza e vera particolarità, in quanto il manufatto versa in situazione delicate e, dunque, l’operazione di brillamento verrà eseguita interamente sullo stesso luogo. Si tratta di un’operazione fondamentale, effettuata dai genieri appartenenti alla brigata alpina “Julia” in queste settimane che precedono il giorno del disinnesco, previsto per domenica 14 ottobre dalle autorità competenti, rivolta alla protezione e alla salvaguardia della cittadinanza, con la cornice di sicurezza garantita durante tutte le fasi dalle forze dell’ordine.

La struttura protettiva

La struttura protettiva è stata costruita utilizzando sistemi speditivi ma efficaci, che derivano proprio dalla esperienza operativa assimilata nei teatri operativi esteri. Tale tecnica si avvale di materiali dedicati ad allestire in breve tempo barriere atte a mitigare gli effetti delle esplosioni (contenendo in particolare la proiezione di frammenti) e consistenti in elementi modulari autoportanti e di terreno, appositamente assemblati e combinati secondo i criteri di stabilità dinamica e statica.