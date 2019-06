La padovana Emanuela Bonamin è Miss Mamma Italiana 2019

É padovana la mamma più bella d'Italia: lo ha decretato la giuria del concorso "Miss Mamma Italiana 2019" al termine della finale svoltasi domenica sera in Romagna.

Le finali

Emanuela Bonamin è stata incoronata in piazza della Libertà davanti a un fitto pubblico. Ha superato le 16 sfidanti vincitrici delle pre finali nella gara aperta alle mamme tra 25 e 45 anni che oltre alla bellezza valorizza il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Le finaliste hanno sfilato prima con abiti eleganti, poi in costume prima di sostenere una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo compagni e figli.

La vincitrice

Ad aggiudicarsi fascia, corona e trofeo è stata la 42enne Emanuela Bonamin, manager di Onara di Tombolo sposata da vent'anni con Odino Bizzotto e mamma di Vittoria e Gianmaria, di 11 e 8 anni. Con i suoi occhi azzurri e i lunghi capelli biondi Emanuela ha conquistato la giuria anche grazie al suo carattere solare, alla sua dolcezza ed eleganza e la passione per il fitness. «Mi contraddistingue la positività, il mio pregio è l’affidabilità, mentre il mio difetto è essere troppo perfezionista» racconta «Odio la volgarità, mentre amo l’azzurro, i gatti e il mio piatto preferito sono gli gnocchi al gorgonzola. Il mio attore preferito è Brad Pitt, nella musica prediligo Elisa». «Il concorso è stato una bella esperienza, dedico la vittoria a mio marito e ai miei figli, è una grande soddisfazione e sono felice di rappresentare la bellezza delle mamme italiane» conclude la padovana.