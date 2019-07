Confermati i 100 milioni del Bonus App 18 per i neo maggiorenni, la felicità dei librai

«Il ministro Bonisoli e il viceministro Castelli – riconosce Antonio Zaglia, presidente dei librai Ali Ascom Confcommercio Padova – hanno mantenuto quanto promesso per cui accogliamo con soddisfazione il ripristino dei 100 milioni nel fondo di app 18 auspicando che questa misura, che nel corso degli anni di applicazione ha dato prova di essere apprezzata dai beneficiari e dalle imprese, possa diventare strutturale».

App 18

Come noto, app 18 riconosce è un bonus di 500 euro per i neomaggiorenni che possono spenderli in cultura. «Un intervento che dà respiro alle librerie indipendenti – continua Zaglia – perchè, al posto delle fotocopie, gli universitari investono sui libri di testo. Nei primi anni di applicazione del provvedimento l’investimento maggiore è avvenuto sui libri di testo a dimostrazione di due cose fondamentali: che i giovani non sperperano e che il diritto allo studio andrebbe sostenuto in maniera stabile». In verità, fin dal primo momento di applicazione, oltre l’80% del valore della spesa complessiva ha riguardato i libri (98% libri cartacei e solo 2% ebook) e a seguire concerti e musica, che insieme hanno raccolto oltre il 10% della spesa, e cinema con oltre il 7% del valore degli acquisti. «Per noi – conclude Zaglia – un vero toccasana che, in qualche misura, contribuisce a rendere meno difficoltosa la vita delle librerie indipendenti che, con fatica, rimangono sul mercato ma che rappresentano un presidio socio-culturale di cui ci si rende conto solo nel momento in cui una libreria chiude per sempre i battenti».