500 euro per le spese di prima infanzia: nel comune della Bassa arriva il bonus "Benvenuto Bebè"

Con delibera di giunta comunale n. 101 del 11/12/2019 l'amministrazione comunale di Borgo Veneto ha introdotto il contributo comunale denominato “Benvenuto Bebè” per tutti i nati e adottati negli anni 2018 e 2019.

500 euro

In un periodo contraddistinto da una ridotta natalità, l'Amministrazione Comunale vuole dare un segno di vicinanza alle famiglie che vivono l'esperienza della nascita e dell'adozione di un figlio offrendo un aiuto diretto con un contributo di 500 euro da utilizzare per sostenere le spese di prima infanzia. I beneficiari riceveranno presso le proprie abitazioni una informativa volta ad esplicare le modalità per l'accesso al contributo stesso, le famiglie interessate saranno oltre cento. Afferma il sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto: «Questo contributo è stato pensato dal'Amministrazione Comunale con lo scopo di incentivare le giovani coppie a vivere a Borgo Veneto ed aiutare le famiglie a sostenere le spese derivanti dalla nascita di un figlio. L'accesso per l'erogazione di questo contributo sarà molto semplice: sarà erogato tramite l'ufficio servizi sociali, necessiterà di una rendicontazione delle spese sostenute e per essere beneficiari il nucleo famigliare non dovrà avere pendenze nei confronti del Comune».