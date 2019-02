Stop ai costi sulle tariffe cimiteriali: a Borgo Veneto il servizio diventa gratuito

L'amministrazione comunale di Borgo Veneto ha approvato l'azzeramento, a partire dall'anno 2019, delle tariffe comunali per il servizio delle lampade votive cimiteriali.

L'iniziativa

Nei tre comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio (poi confluiti nel comune di Borgo Veneto) i familiari dei defunti pagavano una cifra tra sette e dieci euro annui mentre ora il costo sarà pari a zero. Il sindaco Michele Sigolotto spiega la scelta: «Questo semplice intervento è un segnale importante che l'amministrazione comunale vuole dare su un tema delicato e sensibile per la popolazione, un'operazione in controtendenza rispetto ad altre realtà che sono costrette ad aumentare le tariffe per far fronte al mantenimento dei servizi. Borgo Veneto, grazie ai contributi statali per le fusioni dei comuni e all'impegno degli amministratori, ha la possibilità di erogare servizi di qualità a un basso costo, se non gratuitamente come in questo caso». Un abbattimento delle spese destinato a preseguire, come conclude il primo cittadino: «Dopo l'abbassamento dei costi dei servizi scolastici di inizio anno, questo nuovo atto anticipa un taglio generale dell'imposizione fiscale comunale, che stiamo predisponendo per il prossimo periodo».