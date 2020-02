Carmignano di Brenta: consegnate le borse di studio per gli studenti meritevoli

Sono state assegnate durante una cerimonia che si è svolta in Municipio lo scorso 27 dicembre le borse di studio per gli studenti meritevoli relative all’anno scolastico 2018-2019. Ben 7 mila euro erogati dal Comune per la copertura di 19 borse di studio destinati agli student residenti a Carmignano di Brenta.

Sessanta domande

«Abbiamo ricevuto quasi 60 domande, segno di un grande interesse, e la selezione è stata fatta esclusivamente sul merito, in base alla media scolastica o al voto finale – spiega il Sindaco Alessandro Bolis – Abbiamo consegnato borse da 120 euro a cinque ragazzi licenziati dalla Scuola secondaria di primo grado, da 200 euro a cinque ragazzi che hanno frequentato le scuole superiori dal secondo anno, quattro le borse da 350 euro a coloro che hanno preso la maturità e si sono iscritti all’Università e infine cinque le borse a laureati o con diploma di Laurea da 450 euro». «L’obiettivo è quello di favorire la frequenza scolastica e premiare i più meritevoli – ha spiegato l’Assessore Eric Pasqualon – Per noi un vero e proprio investimento sul futuro dei nostri giovani, ma anche un modo concreto per incentivare la crescita culturale della nostra comunità».

Questi tutti i premiati

Scuola secondaria di primo grado: Agache Matteo Constantin, Fanton Pietro Giovanni, Bernardi Rosa, Battistello Nicola, Ferramosca Rebecca

Scuola secondaria secondo grado: Sara Manfio, Pezzella Matteo, Bertoncello Pietro, Polo Ginevra, Marchiori Andrea

Scuola secondaria di secondo grado con esame di stato: Bisson Christian, Munari Lorenzo, Pinton Giorgia, Masato Anna,

Università, Laurea: Polo Niccolò, Cattani Francesca, Missagia Andrea, Securo Francesco, Forasacco Edoardo,