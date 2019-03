Finanziamento per gli studi all'estero, ma a patto di ritornare poi in Italia: il progetto Unipd-Zegna

Borse di studio fino a 50.000 euro annui per consentire ad un numero ristretto di candidati italiani promettenti di intraprendere percorsi di ricerca o specializzazione post-lauream all’estero: l'Università degli Studi di Padova, in partnership con il Gruppo Zegna, preseleziona propri laureandi/neolaureati interessati a candidarsi all’iniziativa “Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship”.

Le borse

Il programma, messo a disposizione dal Gruppo e ideato per onorare la memoria del fondatore Ermenegildo Zegna, è vincolato al rientro in Italia dei borsisti. Obiettivo del finanziamento, oltre a promuovere giovani eccellenze, è quello di ridurre il fenomeno diffuso della “fuga di cervelli” in Italia. Il rapporto Istat del 2016 che ha registrato un totale di 10.000 i cervelli italiani in fuga all’estero in una fascia di età in cui il potenziale innovativo dei laureati è particolarmente elevato, tra i 25 e i 39 anni, è quasi il doppio di quello del 2012. Per incentivare il ritorno delle eccellenze nel Paese, la Commissione Zegna chiederà la restituzione della borsa di studio qualora gli studenti non rientrassero entro la data limite di cinque anni dopo il completamento del percorso all’estero e di restare per almeno tre anni per ogni anno trascorso all’estero finanziato dal programma. Un Comitato Consultivo agevolerà poi i rapporti tra studenti e aziende italiane per facilitare il loro inserimento professionale al termine del loro percorso estero di specializzazione.

I requisiti

Verrà data priorità a coloro che hanno il potenziale di diventare leader in uno specifico settore e un sincero desiderio di tornare nel loro Paese per mettersi in gioco all’interno del mondo lavorativo. Tra i requisiti per accedere al bando, occorre essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze con una media degli esami di almeno 28/30, oppure, se già in possesso di laurea nei medesimi corsi, aver ottenuto un voto non inferiore a 110/110. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 15 marzo. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.