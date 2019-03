Un progetto coraggioso e straordinario: «Un piccolo polmone vede a Polverara»

Come conferma il sindaco del comune in provincia di Padova: «Stiamo piantando oggi, ma i benefici li vedremo tra dieci, quindici anni. Una giornata partecipata» continua. «Domenica 10 marzo sono molti coloro che hanno a cuore il futuro. Una piccola, ma importante, goccia in un mare»