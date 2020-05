"La botte piccola" e lo spritz d'asporto in tutte le sue declinazioni

Raoul Giacobbi è il titolare de "La botte piccola",enoteca che ha aperto da poco di un anno ma che è già molto apprezzata e si è già fatta un'ottima reputazione e quindi riferimento non solo per chi vive in zona. Raoul ci ha messo del suo in quanto a creatività sin dal principio, ma in questo particolare caso ha dovuto metterci quel qualcosa in più. Così propone tra i prodotti asportabili anche spritz, nelle sue tre declinazioni e l'americano, un altro aperitivo di quelli che vanno per la maggiore