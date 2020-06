In mezzo alla strada si apre dal nulla una buca: area transennata

Le precipitazioni del weekend hanno sicuramente influito: una grossa buca si è creata in mezzo alla sede stradale in un incrocio di Cadoneghe.

Buca

Per la precisione è successo nella mattinata di lunedì 8 giugno in via Antonio Vivaldi: a darne notizia tramite la proprio pagina Facebook è stato Nicolò Comis, assessore del Comune di Cadoneghe, il quale ha parlato di «voragine molto profonda» assicurando poi: «L'area è stata transennata e a breve interverremo per il ripristino».