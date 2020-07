Trasporto pubblico, cambio di percorso per una delle linee principali: le modifiche

In via sperimentale da lunedì 13 luglio e fino al 31 dicembre la linea dei colli "A" conferma il percorso per la frazione di Giarre di Abano, con transito lungo via S. Maria d'Abano - via Roveri - S.P. 2 - via Diaz.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cambio percorso e fermate

A darne notizia è Busitalia Veneto, che aggiunge: "Vengono istituite le fermate, in entrambi i sensi di marcia, presso via S. Maria d'Abano altezza civico 3, via Roveri altezza civici 8 e 16, e Abano Stazione Fs".