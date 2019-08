BusItalia: da settembre i lavoratori part-time verranno confermati e passeranno al full time

BusItalia apre il tavolo di confronto, come proposto dalla Filt Cgil i primi giorni di agosto. C'è un'altra risposta positiva alle richieste della Filt Cgil: dal primo settembre 2019 tutti i lavoratori assunti con part - time verranno confermati e passeranno al full time.

Esigenze dei lavoratori

«Si tratta - dichiara Andrea Rizzo, della segreteria provinciale della Filt Cgil - di una disponibilità al dialogo che apprezziamo. Se BusItalia proseguirà su questa strada, sarà possibile riaprire le trattative e trovare le modalità migliori per andare incontro alle esigenze dei lavoratori e, contemporaneamente, migliorare un servizio che nei tempi recenti ha presentato molti problemi. Il primo incontro con l'azienda è stato fissato la prossima settimana e abbiamo invitato i dirigenti a convocare anche le altre organizzazioni sindacali. I temi da affrontare sono diversi (dal Premio di Risultato alla sicurezza del Tram, dalle continue esternalizzazioni ai contratti nazionali scaduti, dagli straordinari alla elezione delle Rsu) e non intendiamo indietreggiare, come abbiamo già dimostrato con lo sciopero indetto prima della pausa estiva, sulle nostre richieste. Ci auguriamo che questi primi passi avanti siano di buon auspicio per ottenere altri risultati significati per i dipendenti e per i cittadini».