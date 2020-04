Chiusura di via Vigonovese, tutte le variazioni per i bus di linea urbani ed extraurbani

Iniziano i lavori di manutenzione stradale al cavalcavia della tangenziale in via Vigonovese a Camin. Ed entrano in vigore le conseguenti modifiche: cambio di percorso per due bus di linea urbani e tre extraurbani.

Le modifiche

A darne notizia è Busitalia Veneto. Le modifiche saranno in vigore da mercoledì 8 aprile e fino al termine dei lavori, previsto per sabato 30 maggio, e riguarderanno le seguenti linee:

Linea urbana 7. Da Corso Stati Uniti : dopo aver effettuato la fermata prima de Centro ingrosso Cina si svolterà a destra per immettersi nella rampa in direzione Padova (Corso Kennedy) per poi riprendere il normale percorso di linea. Da Padova : normale percorso di linea. Fermate sospese: Uruguay 20, Uruguay 47. Fermate sostitutive: Corso Stati Uniti 1.

: dopo aver effettuato la fermata prima de Centro ingrosso Cina si svolterà a destra per immettersi nella rampa in direzione Padova (Corso Kennedy) per poi riprendere il normale percorso di linea. : normale percorso di linea. Fermate sospese: Uruguay 20, Uruguay 47. Fermate sostitutive: Corso Stati Uniti 1. Linea urbana 15 direzione Debussy - Villatora - Granze. Da via Vigonovese : giunti in via Vigonovese alla rotatoria con via Uruguay si svolterà a destra per la stessa alla rotatoria successiva si svolterà a sinistra in via Belisario si proseguirà dritti fino alla rotatoria dove si svolterà a sinistra e alla rotatoria successiva a sinistra in via Dell’artigianato dove si svolterà a destra in via Meccanica. Giunti allo stop si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo il percorso in deviazione.

: giunti in via Vigonovese alla rotatoria con via Uruguay si svolterà a destra per la stessa alla rotatoria successiva si svolterà a sinistra in via Belisario si proseguirà dritti fino alla rotatoria dove si svolterà a sinistra e alla rotatoria successiva a sinistra in via Dell’artigianato dove si svolterà a destra in via Meccanica. Giunti allo stop si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo il percorso in deviazione. Linea urbana 15 direzione Villatora/Valli/Granze - Largo Debussy. Da Camin : giunti in via Vigonovese in prossimità del cavalcavia di corso Argentina si svolterà a sinistra in via dell’Artigianato fino alla prima rotonda dove si svolterà a destra per arrivare alla seconda rotonda per mantenere ancora la destra su via Belisario, arrivati alla rotonda svoltare a destra per via Uruguay, giunti alla rotonda svoltare a sinistra per riprendere il normale percorso di linea. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo il percorso in deviazione.

: giunti in via Vigonovese in prossimità del cavalcavia di corso Argentina si svolterà a sinistra in via dell’Artigianato fino alla prima rotonda dove si svolterà a destra per arrivare alla seconda rotonda per mantenere ancora la destra su via Belisario, arrivati alla rotonda svoltare a destra per via Uruguay, giunti alla rotonda svoltare a sinistra per riprendere il normale percorso di linea. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo il percorso in deviazione. Linea extraurbana 015 Padova - Venezia; Venezia - Tessera. Da Corso Stati Uniti : dopo aver effettuato la fermata prima del Centro ingrosso Cina (Padova Zona Industriale Cnr) si svolterà a destra per immettersi nella rampa in direzione Padova (Corso Kennedy) per poi riprendere il normale percorso di linea. Da Padova : normale percorso di linea. Fermate sospese: Padova Z.I. via Uruguay R, Ferramenta Italiana Z.I. via Uruguay R. Fermata sostitutiva: Padova Zona Industriale Cnr.

: dopo aver effettuato la fermata prima del Centro ingrosso Cina (Padova Zona Industriale Cnr) si svolterà a destra per immettersi nella rampa in direzione Padova (Corso Kennedy) per poi riprendere il normale percorso di linea. : normale percorso di linea. Fermate sospese: Padova Z.I. via Uruguay R, Ferramenta Italiana Z.I. via Uruguay R. Fermata sostitutiva: Padova Zona Industriale Cnr. Linea extraurbana 071 Lova - Bojon - S. Angelo di Piove - Vigonovo - Padova. Da Padova : giunti in via Vigonovese si svolterà a destra per la stessa per poi svoltare a sinistra per via Uruguay, alla rotatoria con via Belisario si svolterà a sinistra, alla rotatoria successiva si prenderà la seconda uscita, subito dopo nella successiva rotatoria si prenderà ancora la seconda uscita per via dell'Artigianato fino a giungere in via della Meccanica dove alla fine della stessa si svolterà a destra per il normale percorso di linea. Nessuna fermata sospesa. Da Lova - Bojon - S. Angelo di Piove Vigonovo - Piove di Sacco : in via Vigonovese giunti al semaforo di Camin all'incrocio con via delle Granze si svolterà a sinistra per la stessa , giunti alla rotatoria con via Lisbona si svolterà a destra per la stessa fino a raggiungere la rotatoria con Corso Stati Uniti dove si svolterà a destra lo si percorrerà fino a giungere all'entrata numero 13 di Corso Argentina, da Corso Argentina si prenderà l'uscita numero 16 per entrare nel normale percorso di linea. Fermate sospese: Camin centro R., Camin Consorzio R. Fermata sostitutiva: via Lisbona.

: giunti in via Vigonovese si svolterà a destra per la stessa per poi svoltare a sinistra per via Uruguay, alla rotatoria con via Belisario si svolterà a sinistra, alla rotatoria successiva si prenderà la seconda uscita, subito dopo nella successiva rotatoria si prenderà ancora la seconda uscita per via dell'Artigianato fino a giungere in via della Meccanica dove alla fine della stessa si svolterà a destra per il normale percorso di linea. Nessuna fermata sospesa. : in via Vigonovese giunti al semaforo di Camin all'incrocio con via delle Granze si svolterà a sinistra per la stessa , giunti alla rotatoria con via Lisbona si svolterà a destra per la stessa fino a raggiungere la rotatoria con Corso Stati Uniti dove si svolterà a destra lo si percorrerà fino a giungere all'entrata numero 13 di Corso Argentina, da Corso Argentina si prenderà l'uscita numero 16 per entrare nel normale percorso di linea. Fermate sospese: Camin centro R., Camin Consorzio R. Fermata sostitutiva: via Lisbona. Linea extraurbana 066 Rottanova - Piove di Sacco - Z.I - Padova. Da Piove di Sacco - Z.I via Uruguay per Padova : giunti in Corso Stati Uniti proseguire fino all'entrata numero 13 di Corso Argentina, si prenderà l'uscita numero 16 per entrare nel normale percorso di linea. Fermate sospese: Padova Z.I. via Uruguay R, Ferramenta Italiana Z.I. via Uruguay R. Fermata sostitutiva: Padova Zona Industriale Cnr. Da Rottanova Z.I per Padova : da via Messico anziché girare per Corso Spagna si proseguirà fino alla rotonda con Corso Stati Uniti dove si andrà dritto per via Lisbona alla rotatoria successiva a sinistra per via delle Granze fino a giungere al semaforo con via Vigonovese dove si svolterà a sinistra, dopo la fermata Camin Consorzio, si svolterà a sinistra per via dell'Artigianato fino a giungere a due rotatorie consecutive dove si prenderà la prima e poi la seconda uscita fino a giungere in via dei Ronchi e successivamente in via delle Granze per poi arrivare alla rotatoria con via Lisbona dove si svolterà a destra fino a raggiungere Corso Stati Uniti dove si svolterà a destra per lo stesso lo si percorrerà fino a giungere all'entrata N°13 la di Corso Argentina, da Corso Argentina si prenderà l'uscita N°16 per entrare nel normale percorso di linea. Nessuna fermata sospesa. Da Padova Z.I per Rottanova : Giunti in via Vigonovese si svolterà a destra per la stessa per poi svoltare a sinistra per via Uruguay, alla rotatoria con via Belisario si svolterà a sinistra, alla rotatoria successiva si prenderà la seconda uscita, subito dopo nella successiva rotatoria si prenderà ancora la seconda uscita per via dell'Artigianato fino a giungere in via Della Meccanica dove alla fine della stessa si svolterà a destra per il normale percorso di linea. Nessuna fermata sospesa.

