Capodanno in Prato della Valle, bus navetta per collegare le quattro aree della città

Dodici navette per sopperire alla sospensione del servizio di trasporto pubblico: questa la prima decisione presa dall'amministrazione comunale per il Capodanno in Prato della Valle.

Bus navette

Lo si legge nella determinazione comunale n. 2019/78/0337. Queste le quattro linee delle navette, con le prime corse in partenza alle ore 21.30 di martedì 31 dicembre 2019 e le ultime alle ore 2.45 di mercoledì primo gennaio 2020:

Navetta Sud: linea Capolinea tram Sud - Piazzale Santa Croce con transito per Bassanello (3 bus con partenza ogni 18 minuti).

Navetta Est: percorso circolare Via Manzoni (capolinea per Prato della Valle) - Via D’Acquapendente - Park Bembo (capolinea esterno) - Park Piovese - Via Facciolati - via Manzoni (3 bus con partenza ogni 20 minuti).

Navetta Centro - Nord: percorso Via Belludi (capolinea per Prato della Valle) - Giardini - Ferrovia - Arcella - Capolinea tram Nord e ritorno (il bus si gira in piazza del Santo, 4 bus con partenza ogni 15 minuti).

Navetta Ovest: percorso Ponte Saracinesca (Sacra Famiglia) - via Cernaia - via Sorio - Park Colli - via dei Colli - via Ciamician (capolinea linea 6) - via Castelfidardo - Ponte Saracinesca (2 bus con partenza ogni 20 minuti).