Bus e tram, dal 15 giugno in vigore gli orari estivi: l'elenco completo diviso per linee

Si torna (quasi) alla normalità: da lunedì 15 giugno entra in vigore a Padova un nuovo aggiornamento degli orari delle linee dei bus urbani e dei Colli.

Modifiche

A darne notizia è Busitalia Veneto: il nuovo orario prevede l’aumento del numero delle corse per le linee 3, 5, 9, 10, 11, 14 e per la linea 13, per la quale ritornano anche le corse da e per Limena. Vengono inoltre riattivate le corse notturne della linea Tram, linea 10 e linee dei Colli, e confermato il servizio notturno di bus a chiamata Night Bus, in funzione dalle 21 alle 24, da lunedì al sabato. A seguito del ripristino degli orari delle linee il servizio straordinario di autobus a chiamata diurno termina venerdì 19 giugno, ultimo giorno di esercizio. Sempre da lunedì 15 varia il percorso della linea 12, che in direzione Stazione Fs non transiterà più per via Castelfidardo, ma per via Sorio e Porta San Giovanni. Dal 3 al 21 agosto, inoltre, come di consueto tutte le linee - ad esclusione della linea 7, che collega la Stazione con la Zona industriale - osserveranno l'orario prefestivo anche nei giorni feriali.

Linee urbane

Gli orari estivi delle linee urbane sono consultabili cliccando sui rispettivi link:

Linee dei Colli

Gli orari estivi delle linee dei Colli A - AT - ATL - M - T - TL sono consultabili a questo link.