Viola, BusItalia: "4mila ingressi gratis ai grandi eventi padovani fino a maggio. Premiamo i nostri abbonati"

Al Museo degli Eremitani per il lancio della campagna abbonamenti di BusItalia. Franco Viola, l’amministratore delegato di BusItalia, insieme al presidente Andrea Ragona, hanno presentato le novità che sono state introdotte quest’anno. Tra queste anche la possibilità di vincere dei premi tramite un concorso.

Presente anche il sindaco Sergio Giordani e il suo vice Arturo Lorenzoni. Anche se l'argomento non è all'ordine del giorno, piccolo accenno all'arrivo dei nuovi mezzi, una necessità visto considerato lo stato di molti bus.

Poi è stato il momento di Viola che ha spiegato quelle che sono le novità della campagna: "L’idea è che l'abbonato diventa protagonista e amico del suo territorio. Per questo abbiamo voluto, anche grazie a una serie di partner e di sponsor molto disponibili, una novità rispetto all’anno scorso. Duemila biglietti che consentono l’ingresso a due persone di accedere gratuitamente ai grandi eventi sportivi, i concerti e gli spettacoli che si svolgeranno fino all’estate”.

"Per questo - ha concluso l'amministratore delegato di BusItali - lo slogan è abbonati alla città, allo sport, alla musica… gli autobus, il tram, sono al servizio dei cittadini, ma è vero anche viceversa. Per questo, grazie all'aiuto dei tanti che ci sostengono, è nata questa iniziativa". Poi un commento finale sull'attività svolta: "Sono cresciuti gli abbonati e sono calati i portoghesi, coloro che viaggiano senza biglietto. E poi, come ha anticipato il sindaco sono in arrivo dei nuovi bus, ma è un argomento di cui parleremo in un'apposita conferenza stampa”.