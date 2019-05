Calcio Padova C5 e Vertigo Sport Center alla Campionaria di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Padiglione 14 dello Sport della Campionaria di Padova dal 31 maggio al 9 giugno sotto l'insegna del Calcio Padova C5 e del Vertigo Sport Center che, grazie alla collaborazione tra le due società patavine, verrà offerta a tutti la possibilità di osservare le numerose attività sportive proposte da quest'ultime, nonché valutare la qualità degli istruttori, chiedere liberamente informazioni e provare gratuitamente le discipline a piacimento, per se e per i propri figli. Una Desk Reception adiacente l'area multidisciplinare nel Padiglione 14, costantemente presidiata per tutto il periodo di apertura della Campionaria, accoglierà chiunque voglia avere informazioni, provare o semplicemente osservare per curiosità. All'interno di quest'area verrà anche proposta attività di animazione per bambini con il team del Vertigo Junior Camp.

Calcio Padova C5 per il futsal ed il football

Il Calcio Padova C5, società top con radicazione su tutto il territorio comunale e provinciale, offrirà gratuitamente ed in esclusiva i propri tecnici per allenamenti di prova su un campo di calcio a 5 appositamente ricostruito. Il calendario prevede attività per giocatori di movimento e per i portieri, con professionisti certificati che garantiscono allenamenti di qualità. Previsti naturalmente provini per ragazzi ed attività per bambini che vorranno o desiderano indossare la maglia biancoscudata della propria città. Una strizzata d'occhio anche alla Scuola di Futsal per Adulti, che tante soddisfazioni sta offrendo grazie al successo riscontrato tra gli stessi genitori degli atleti patavini tesserati nelle scuderie del Calcio Padova C5. Ricordiamo che Il Calcio Padova C5 rappresenta ad oggi una valida scelta tra le società di futsal su Padova.

Vertigo Sport Center

Le attività proposte da Francesca Da Re e dai suoi collaboratori e collaboratrici, saranno caratterizzate da una varietà disarmante: Ginnastica Artistica, Tennis, Functional Trainig, Fit Boxe, Aerobyc Gym, Tarata Workout, Spinning, Gag e tanto altro. Anche in questo caso le attività vengono proposte assolutamente in modo gratuito.

Invito allo sport

Il fine ultimo rimane quello di diffondere la cultura dello Sport nelle famiglie, magari offrendo un unico punto di riferimento per la pratica di più discipline, comprendendo tutte le fasce di età, dai bambini ai meno giovani. Vi invitiamo quindi a passare a trovarci per "venire a guardare.. ottenere informazioni.. provare gratuitamente!"

Per altre informazioni:

segreteria 049.775207 www.calciopadovac5.net info@calciopadovac5.it