In onore di "Sua Maestà" il vino: torna Calici di Stelle Euganei ad Arquà Petrarca

Sarà una grande festa. E sarà dedicata alla memoria di Franco Zanovello, presidente di Strada del Vino dei Colli Euganei improvvisamente mancato nei giorni scorsi: "Calici di Stelle Euganei" torna ad Arquà Petrarca.

"Calici di Stelle Euganei"

Il grande evento estivo per celebrare il vino, il cibo e lo spirito euganeo andrà in scena da venerdì 9 a domenica 11 agosto nel borgo collinare. La manifestazione, promossa dal Movimento Turismo del Vino Italia e dall'associazione Città del Vino, quest’anno celebrerà il cinquantesimo della Denominazione di Origine Controllata Colli Euganei e sarà un’edizione particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale e alla compensazione delle emissioni di Co2. Lungo le vie del Borgo saranno presenti 23 cantine (l'elenco completo è disponibile a questo link) con i loro banchi d’assaggio e gli espositori del food pronti a far degustare ai visitatori le loro proposte culinarie (l'elenco completo è disponibile a questo link). Esperti e produttori metteranno inoltre a disposizione la loro esperienza per degustazioni guidate per celebrare i cinquant’anni della Doc Colli Euganei. La festa sarà accompagnata dalla musica dal vivo e dai dj set allestiti nei luoghi più suggestivi del paese, con band e playlist in grado di rendere ancora più magica l’esperienza nel borgo medievale.

La "Stella Euganea"

La novità assoluta del 2019 è la Stella Euganea. Quest’anno infatti i visitatori potranno utilizzare, per pagare le degustazioni di vino nelle vie del borgo e le proposte gastronomiche, un kit di stelle del valore complessivo di 15 euro che comprende bicchiere, bisaccia e 12 Stelle Euganee del valore di 1 euro ciascuna. I visitatori avranno la possibilità di cambiare i loro euro in Stelle nei punti cassa dedicati e di “ricaricare” le proprie Stelle Euganee per un altro assaggio o un altro brindisi.

Apertura serale della Casa del Petrarca

Fra le proposte che ogni anno riscuotono un grande successo ad Arquà c’è l’apertura serale della Casa del Petrarca. L’antica magione in cui il poeta trascorse gli ultimi anni della sua vita sarà aperta fino alle 23 in ogni sera di Calici di Stelle. Nella serata di sabato 10 e domenica 11 sono inoltre in programma le visite animate alla Casa del Petrarca con gli attori di TeatrOrtaet.

Ambiente e riciclo

Grande attenzione verrà prestata nelle serate di Calici di Stelle all’ambiente e al riciclo dei materiali. Ogni visitatore potrà fare la differenza aiutando gli organizzatori a differenziare nelle aree di raccolta predisposte nel borgo. Le stoviglie sono inoltre biodegradabili e compostabili e l’impatto della manifestazione verrà “misurato” da un team di esperti grazie alla collaborazione con Etifor. L’invito per il pubblico è inoltre quello di utilizzare meno automobili possibile per raggiungere Arquà. È previsto anche un servizio navetta dalla zona termale su prenotazione. Non può mancare infine l’osservazione degli astri sul Monte Castello con il supporto dell’ Associazione Astronomica Euganea.

Inaugurazione e programma completo

L’inaugurazione è in programma venerdì 9 agosto alle 19.30 in piazza Petrarca. A questo link trovate tutte le informazioni e il programma completo (disponibili anche a questo link)