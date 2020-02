Nuovi orari feriali e cambio di capolinea: importanti modifiche per tram e bus

Un doppio cambio, ma di natura diversa: previste importante modifiche per i tram e una linea dei bus.

Tram

Da lunedì 2 marzo gli orari feriali del tram sono modificati, con più corse nelle prime ore del mattino da entrambi i capolinea. Di seguito i nuovi orari completi:

Diretto Piazze

Sempre a partire da lunedì 2 marzo il capolinea del Diretto Piazze torna in via Orlandini. Nel contempo viene ripristinata la fermata di via Rismondo, all’altezza della caserma dei Carabinieri (lato fiera, direzione via Tommaseo).