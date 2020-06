Il "nuovo" stadio Euganeo potrebbe cambiare nome: le ipotesi in ballo

La notizia ufficiale è che giovedì 25 giugno la Giunta comunale ha approvato - dopo il via libera del Coni - il progetto esecutivo del “nuovo” stadio Euganeo, che prevede quale primo stralcio di lavori la realizzazione della nuova curva Sud/Fattori e dei due palazzetti: il bando sarà pronto entro metà luglio, le offerte dovranno essere formulate entro metà agosto e i lavori dovrebbero partire entro fine ottobre durando un anno circa.

Cambio nome?

Ma c'è anche una notizia ufficiosa, che trapela sorprendendo tutti: ci sono buonissime probabilità che lo stadio Euganeo cambi nome. Quando? Indicativamente proprio dopo la fine del primo stralcio di lavori. Ma soprattutto, come si chiamerà? Questo non è ancora dato saperlo, anche se una “linea di massima” c'è: potrebbe chiamarsi come un ex biancoscudato. E non necessariamente un calciatore: alcune ipotesi portano a Nereo Rocco (a cui però è già stato intitolato lo stadio di Trieste) e a Lello Scagnellato, il quale dà attualmente il nome alla sala stampa dell'impianto, ma tra i favoriti vi sarebbero Gildo Fattori - celebre radiocronista a cui è dedicato lo spicchio di tribuna laterale che ospita gli ultras - e soprattutto Marino Puggina, ultimo presidente in grado di riportare il Padova in serie A e scomparso recentemente. Più “staccata” l'opzione del nome dell'impianto legato alla città, come ad esempio “Stadio del Santo”.