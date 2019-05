Cup dell'ospedale di Camposampiero e poliambulatorio di Cittadella, doppio cambio di orario

Doppio cambio di orario in vista per il Centro Unico Prenotazioni dell'ospedale di Camposampiero e per il Poliambulatorio di Cittadella.

Il cambio

A comunicarlo è l'Ulss 6 Euganea: "Dal primo giugno al 31 agosto le sedi Cup dell'Ospedale di Camposampiero (via P. Cosma, 1 - Area verde) e del Centro Pontarollo di Cittadella (Via Pilastroni - Area arancio), osservano i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8 - 18, sabato 8 - 12. Si informa che dal 20 luglio al 31 agosto i Cup non effettueranno servizio il sabato".