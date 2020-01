Coldiretti: evviva Polifenoli, elisir di lunga vita al mercato coperto di campagna amica

Gli agricoltori invitano a “fare il pieno” di polifenoli al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23. Sabato mattina, 18 gennaio, dalle 9.30 alle 12 Coldiretti offre le degustazioni libere di succo d’uva (analcolico), anche nella calda versione brulé, ideale in queste mattine d’inverno, e pane con marmellata di more. Due alimenti naturali, firmati dagli agricoltori padovani, che si distinguono per il loro alto contenuto di polifenoli, molecole fondamentali per una dieta sana.

Le proprietà anti ossidanti

I polifeonoli infatti, spiega Coldiretti Padova, si distinguono per le numerose proprietà antiossidanti, anti infiammatorie, vaso protettive, anti tumorali e anti aging. Grazie a prodotti senza tempo, da riscoprire al mercato contadino, come appunto il succo d’uva senza alcol, le more, i chiodi di garofano e altre spezie, alla base di veri e propri “elisir di lunga vita” del tutto naturali. Inoltre tra le venti aziende agricole presenti al Mercato Coperto è possibile trovare molti altri prodotti a base di polifenoli, l’olio extravergine d’oliva, ortaggi come radicchi, cavoli e broccoli, miele e polline, cipolle, frutti di bosco e molte altre tipicità fresche e di stagione della nostra migliore agricoltura. Le degustazioni di sabato sono organizzate in collaborazione con l’azienda agricola Cerere, che fornisce il succo d’uva e la marmellata di more e l’azienda Tre Archi per il pane.

Le aziende coinvolte

Come sempre, anche in questo periodo dell’anno, le oltre venti aziende agricole di Campagna Amica Coldiretti Padova presentano il meglio delle tipicità del territorio, con molte proposte per tutti i giorni, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio. Tutte le informazioni durante l'orario di apertura. Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.