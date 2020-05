Covid: parte con modalità contingentate la campagna fiscale del Caf Cisl

Ha preso il via la campagna fiscale del Caf Cisl di Padova, ovviamente con nuove modalità. Il servizio risponderà infatti anche a tutte le nuove esigenze relative alle misure previste dal governo per l’emergenza Covid. Sarà una campagna fiscale particolare che ci vede impegnati e fiduciosi, perché anche in questo periodo di chiusura al pubblico delle nostre sedi è stata forte la fidelizzazione dei nostri utenti, che abbiamo voluto non lasciare mai soli, contattandoli per garantire la continuità del servizio.

Modalità di accesso

La modalità di accesso sarà soltanto per appuntamento (come del resto accadeva anche negli anni scorsi), con tutte le misure di sicurezza che garantiamo agli utenti e ai nostri lavoratori. Per favorire l’accesso al servizio 730 e Isee anche a distanza è stato creato il portale Personal Caf 2.0, tramite il quale il contribuente può fotografare ed inviare i documenti necessari e avere a disposizione un operatore che verificherà da remoto la documentazione inviata e predisporrà il 730. Chi fosse interessato può inviare un’e-mail all’indirizzo 730dacasapdro@cafcislveneto.it. Le sedi dei Caf Cisl sono a disposizione dei contribuenti su tutto il territorio padovano. Per prendere un appuntamento si può contattare il numero 049.8753629. Ricordiamo di presentarsi sempre con mascherina e guanti