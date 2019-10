"Proteggici dalla pioggia": la campagna del Canile di Rubano per gli amici a quattro zampe

Un video emozionale brevissimo, ma a dir poco significativo. E che saprà colpire il cuore degli amanti degli amici a quattro zampe: il Rifugio del Cane di Rubano ha lanciato la campagna “Proteggici dalla pioggia”.

La campagna

In cosa consiste? È presto detto: si tratta di una campagna per la sostituzione dei tetti dei box in coibentato per riparare i cani dal freddo, dal caldo e dalla pioggia. Con 20 euro è possibile donare 1 metro quadro e fare così felici i nostri amici a quattro zampe. Le donazioni possono essere effettuate direttamente in Rifugio (in via Palù, 48 a Rubano) o con un bonifico bancario all'Iban: IT71W0103012157000001610254 oppure con un bonifico postale al C/C Postale: 13913355 Intestazione: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE DI PADOVA. Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina Facebook del Rifugio del Cane di Rubano https://www.facebook.com/CanileDiRubano/ o scrivere una mail a LNDCsezionepadova@gmail.com