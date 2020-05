Una piazzetta per via Sorio: al via i lavori

L'assessore Andrea Micalizzi è impegnato su più fronti in questi giorni, anzi su più cantieri. Lo dice con tono molto convinto, «siamo già dentro la Fase 2, eccome». Già perché in città parte un altro cantiere, in via Sorio. Una zona molto popolata ma che di fatto manca di luoghi aggregativi, come una piazza per esempio.

Lo raggiungiamo al telefono che è da poco tornato dal cantiere di via Vigonovese dove si sta costruendo il nuovo ponte. Ci spiega Micalizzi: «E l'attuazione del documento delle linee guida del Covid, che stiamo già affrontando. Lo abbiamo scritto la settimana scorsa e oggi lo stiamo già mettendo in atto». Cosa dicevano le linee guide? «La precisa indicazione è quella di creare aree di qualità e vivibilità nei quartieri, dando spazio sia alla socialità che alle attività commerciali. Questo specie in questo momento in cui sono quelle che sono state tra le più penalizzate. Siamo al lavoro per realizzare un bel piazzale che permetterà anche di mantenere le distanzi sociali. Questa è la città che riparte e la città che vogliamo».

Sono diversi gli esercizi presenti in quest'area: un piccolo alimentari, un tabacchi, un parrucchiere, un bar, una macelleria. Questa è pero anche una zona dove risiedono tantissime famiglie e persone che certamente potranno godere di questo spazio. I posti auto che si trovavano fino ad ora in quello spazio verranno recuperati in strada senza che se ne perderà alcuno, anzi, al contrario, dovrebbero alla fine essercene qualcuno in più. Contenti quindi, e pare una gran notizia di questi tempi, gli esercenti della via. In particolare lo è Raoul Giacobbi titolare de "La botte piccola", una enoteca che ha aperto da poco di un anno ma che è molto apprezzata e si è già fatta un'ottima reputazione e quindi riferimento non solo per chi vive in zona. Raoul ci ha messo del suo in quanto a creatività sin dal principio, ma in questo particolare caso ha dovuto metterci quel qualcosa in più. Così propone tra i prodotti asportabili anche spritz, nelle sue tre declinazioni e l'americano, un altro aperitivo di quelli che vanno per la maggiore.