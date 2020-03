200 posti per l'ultimo saluto: raddoppia la capienza della Sala del Commiato

La sala del Commiato del Cimitero Maggiore di Padova, utilizzata per i funerali laici, aumenta la capienza grazie al nuovo impianto di aerazione installato da ApsHolding.

Sala del Commiato

Ora la sala potrà contenere 140 persone sedute e 60 in piedi, contro le 99 concesse fino ad ora. I lavori svolti e le migliorie apportate garantiranno una migliore vivibilità della sala, in particolar modo nei mesi estivi. Dichiara l'assessora Francesca Benciolini: «Un’azione cui abbiamo lavorato con ApsHolding per cercare di rendere migliore e più accogliente un servizio molto importante per tutti i cittadini e le cittadine. La sala del Commiato, molto usata dai padovani, mostrava dei limiti oggettivi di capienza, particolarmente rilevanti nei mesi estivi, quando il caldo la rendeva poco vivibile. I lavori svolti rientrano nel generale piano di attenzione e cura per i nostri cimiteri che stiamo portando avanti da ormai due anni»