Fabri Fibra, è lui il super ospite del Capodanno a Padova

Un grande spettacolo unico e gratuito, con un ospite di eccezione, Fabri Fibra, aperto a tutta la cittadinanza e alle migliaia di turisti e visitatori che accorreranno per partecipare a questa grande festa di capodanno. L’evento del Comune di Padova, Assessorato agli Eventi, sarà organizzato da Radio Company in collaborazione con Future Vintage Festival. A tal proposito l’Assessore agli Eventi, Antonio Bressa, ha commentato: «Quello che realizziamo quest’anno è un vero e proprio salto di livello per portare Padova a competere con le maggiori piazze nazionali in fatto di spettacoli ed attrazione turistica in un momento così importante com’è l’arrivo del nuovo anno. Per questo obiettivo non potevamo che sfruttare il grande e suggestivo scenario di Prato della Valle aggiungendo contenuti e spettacolarità alla tradizione del nostro Capodanno che potrà contare quest’anno su una scenografia inedita, lo spettacolo dei fuochi e un grande artista di richiamo. Sono certo che la risposta di pubblico non mancherà».

Fabri Fibra

Fabri Fabra ha portato il rap e l’hip hop al grande pubblico, riscuotendo un successo senza precedenti nei suoi oltre vent’anni di onorata carriera, sempre in cima a tutte le classifiche, a fianco degli artisti più rappresentativi di ogni generazione. Da Tiziano Ferro a Mahmood, da Gianna Nannini a Tommaso Paradiso, da Luca Carboni a Calcutta, fino a Roberto Saviano nella veste di co-autore di alcune canzoni, con più di 460 milioni di visualizzazioni su YouTube, 5.8 milioni di followers sui social, 1 milione e 600.000 ascoltatori mensili su Spotify. Una carriera ricca di successi e riconoscimenti nazionali e internazionali - tra i quali l’Mtv Europe Music Awards, Mtv Video Awards, Tim Mtv Awards e molti altri - che l’hanno fatto emergere al di sopra del panorama hip hop.

Torna così il format Future Christmas che dopo Giorgio Moroder e Bob Sinclar, per il capodanno 2020 di Padova, riproporrà un altro big della musica.mDopo il successo delle prime due edizioni in Piazza Garibaldi si passa in Prato della Valle, tra le piazze più grandi d’Europa.