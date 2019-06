La cappella degli Scrovegni torna in tv, appuntamento su Rete 4

Padova offre sempre l’opportunità di essere circondati dalla bellezza, una bellezza che va oltre il tempo e che diventa cultura, storia, sapere e arte. Uno dei gioielli che tutto il mondo ci ammira è proprio la cappella degli Scrovegni che diventa ora protagonista in una nuova puntata di “Freedom - Oltre il confine” il programma presentato da Roberto Giacobbo.

«L'Italia rimane il paese più bello e ricco del mondo»

Lo stesso conduttore nella sua pagina facebook scrive: «Ormai sono molti anni che ho la fortuna di viaggiare per l'Italia e per il mondo e più mi sposto e più mi chiedo come mai tanta bellezza sia proprio nel nostro paese. Come mai tanto ingegno concentrato in questo piccolo fazzoletto di terra chiamato Italia? La Cappella degli Scrovegni, che vedremo nella puntata di martedì, è proprio l'esempio di tutto questo. Un piccolo scrigno che nasconde un tesoro di arte e di cultura. Inutile dire che nonostante io abbia la fortuna di vedere, insieme alla squadra di Freedom, tanti gioielli in giro per il mondo, l'Italia rimane il paese più bello e ricco del mondo e dobbiamo difenderlo perché rappresenta le nostre radici e il nostro futuro. Un abbraccio a tutti voi».

Quando vedere la Puntata?

Non resta che aspettare la puntata che andrà in onda su Rete 4 martedì 11 giungo alle 21.25.