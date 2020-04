La pensione? Per gli over 75 arriva a casa in contanti grazie ai carabinieri

Anche a Padova gli anziani con più di 75 anni e in condizioni di bisogno potranno vedersi recapitare la pensione comodamente a casa senza dover uscire ed esporsi al rischio di contagio. Tutto ciò sarà possibile grazie all'accordo stipulato tra Poste Italiane e i carabinieri.

Il progetto

L'iniziativa è rivolta a tutte le persone over 75 che abitualmente riscuotono la pensione in contanti recandosi negli uffici postali del territorio e non hanno parenti che possano adempiere a questo compito in loro vece. Basterà sottoscrivere l'apposita delega, autorizzando i militari a riscuotere le somme dovute e a consegnarle direttamente al domicilio dell'interessato. Non rientrano tra i possibili beneficiari coloro che hanno già provveduto a delegare un'altra persona con il medesimo compito e coloro che siano titolari di libretto o conto postale o che vivano con familiari o vicino ad essi. L'aiuto sarà garantito fino alla cessazione dell'emergenza Coronavirus.

Tutela degli anziani

La possibilità di delega ai carabinieri si inserisce nel ventaglio di attività straordinarie messe in campo dall'Arma per il contenimento dell'epidemia e in particolare per la tutela dei soggetti più deboli. Già dal 27 marzo, con la consegna anticipata delle pensioni disposta da Poste Italiane, i carabinieri di Padova avevano prestato servizio all'esterno e nelle vicinanze di molti uffici postali al fine di proteggere e informare gli anziani sui rischi legati a borseggi e truffe.

Come funziona

I carabinieri si recheranno agli sportelli delle filiali per riscuotere le indennità pensionistiche e consegnarle al domicilio dei

beneficiari che ne abbiano fatto richiesta. Quest'ultima va inoltrata a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I

pensionati potranno contattare il numero verde 800.556670 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni.