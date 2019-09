Due Palazzi: successo per la 1° edizione del premio letterario Bianca Maria Vianello

Si è svolto giovedì nel carcere Due Palazzi di Padova un evento dedicato alla memoria di Bianca Maria Vianello, una volontaria dell'associazione Operatori Carcerari Volontari recentemente scomparsa che per decenni si è prodigata con sensibilità in numerose attività a sostegno dei detenuti.

Premio e riflessioni

L'Associazione ha voluto renderle omaggio istituendo il Premio Letterario riservato ai carcerati di tutte le sezioni invitati a svolgere alcune riflessioni sul tema "Ogni incontro con gli altri è un'occasione per confrontarsi e interrogarsi sulla propria vita". Dopo la proclamazione dei primi tre classificati alcuni detenuti appassionati di teatro si sono esibiti in un breve spettacolo dal titolo "Ridere tra le sbarre". L'evento si è concluso con la presentazione delle copertine in patchwork realizzate nel laboatorio di cucito interno al carcere e destinate ai bambini che vivono con le madri presso l'Istituto Penitenziario della Giudecca a Venezia. La festa del Premio Vianello ha dato quindi visibilità ad alcune attività creative all'interno del carcere, espressione di interessi e abilità personali che costituiscono un valido sostegno nel gravoso percorso della detenzione.