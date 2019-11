«Regalate i prodotti tipici della vostra terra»: Carlo Cracco a cuore aperto

Ha tenuto banco per un'ora e mezza tra aneddoti e battute. Ha posato per centinaia di selfie con grande disponibilità. E ha acceso l'imponente albero di Natale davanti a Palazzo Moroni: Carlo Cracco assoluto protagonista del sabato che anticipa un magico dicembre.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Carlo Cracco

Il celebre chef è stato portagonista di una sorta di talk show in un Palazzo della Ragione gremito di gente per poi scendere la scalinata del municipio di Padova e accendere il grande albero di Natale sul Liston. Non prima, però, di esclamare sul palco allestito per l'occasione: «A Natale regalate i prodotti tipici della vostra terra».