Carnevale di Agna: trionfa "Uno spettacolo per sempre" dell'associazione Amissi del Zio di Mestrino

Si è conclusa nel fine settimana la sesta edizione del Carnevale di Agna, ripreso e riproposto dall'amministrazione Piva nel 2015 dopo che era stato abbandonato negli anni ottanta.

Il carro vincitore

Ha trionfato il carro "Uno spettacolo per sempre" dell'associazione Amissi del Zio di Mestrino, secondo il carro "I segreti del castello" di SOS Allegria di Conselve e terzi classificati da l'Allegra Brigata Deghejo di Pozzonovo con il carro "Tutti per uno". C'e' stata una buona affluenza di pubblico con grande soddisfazione degli organizzatori. «Ringrazio l'associazione Via Annia capo-fila del Carnevale - commenta il Sindaco Gianluca Piva - e tutti i volontari che hanno collaborato nella buona riuscita dell'evento. Un grande grazie ai gruppi e carri che hanno aderito dando gioia ed allegria al nostro paese. Ci diamo appuntamento all'anno prossimo».