Fuori periodo, ma pur sempre festa: strade chiuse e fermate sospese nell'Alta

Il Carnevale "sconfina" nella Quaresima. E il paese si blocca: strade chiuse e fermate sospese a Presina.

L'annuncio

Questo l'annuncio apparso sul sito di Busitalia Veneto: "Si informa che per lo svolgimento di manifestazioni carnevalesche sabato 9 marzo 2019 dalle ore 16 e fino al termine del servizio verrà interdetto al traffico il centro di Presina. Pertanto nella suddetta giornata e fascia oraria anziché entrare a Presina si transiterà all’esterno per la Sp 94 “Contarina”. Fermate sospese: Costa, Presina, Palladio, Isola - Fantinato. Fermate sostitutive: Isola Due Albere (via Solferino), Piazzola sul Brenta via Garibaldi.