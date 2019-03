Carnevale a Padova, importanti modifiche alla viabilità tra strade chiuse e inversioni di marcia

A Carnevale ogni "blocco" vale. Soprattutto in previsione di una grande festa: viabilità modificata domenica 3 marzo in occasione di "Carnevale a Padova".

Le disposizioni

Queste le disposizioni stabilite dall'ordinanza comunale:

1. La chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle dalle ore 13 alle ore 19;

2. La chiusura temporanea al traffico veicolare dalle ore 13 alle ore 19 di: Prato della Valle; via Andrea Briosco; via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e Prato della Valle; via Cavazzana; via Umberto I, tratto compreso tra via A. Memmo e Prato della Valle; via Alberto Cavalletto, tratto compreso tra il passo carrabile del Circolo Ufficiali e Prato della Valle; corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via A. Mario e Prato della Valle, eccetto che per il transito dei veicoli della linea tranviaria e per accesso alle proprietà private;

3. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 9 alle ore 19 nei seguenti tratti stradali: Prato della Valle – lato est - vicolo adducente all’ex complesso Tre Pini; Prato della Valle – lato est - tratto compreso tra il vicolo adducente all’ex complesso Tre Pini e via A. Briosco, ambo i lati; Prato della Valle – lato est compreso tra il numero civico 40 e via Beato L. Belludi (area di sosta esterna alla carreggiata); Prato della Valle – lato nord compreso tra via Beato L. Belludi e via Umberto I, ambo i lati; Prato della Valle – lato ovest compreso tra via Umberto I e il civico 107; Prato della Valle – lato sud compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via G. Carducci, escluso stazione bike-sharing; Prato della Valle – sagrato della basilica di Santa Glutina e area prospiciente la caserma “O Salomone”; via Umberto I, tratto compreso tra via Andrea Memmo e Prato della Valle; via Cavazzana; via Andrea Briosco, tratto compreso tra Prato Valle e il civ. 21;

4. L’inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Andrea Memmo, tratto compreso tra via Umberto I e via Acquette, con questo nuovo senso di marcia, dalle ore 13 alle ore 19;

5. La sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della Valle, lato via A. Cavalletto, dalle ore 13 alle ore 19;

6. La sospensione temporanea delle ordinanze nn. 27485 del 30/03/1999, 316/124011 dell’11/05/2004, 83/38096 del 07/02/2008 come modificata dall’ordinanza n. 2018/46/0179 del 13/07/2018, 75 del 04/02/2011, con conseguente spegnimento dalle ore 13 alle ore 19 dei varchi elettronici di controllo “Santo”, “Businello” e “Ponti Romani”;

7. L’istituzione del senso unico alternato “a vista” dalle ore 13 alle ore 19 in via Andrea Briosco e in via Giovanni Maria Falconetto.

I divieti

Dalle ore 13 alle ore 20 di domenica 3 marzo nell’area di Prato della Valle e vie adiacenti è vietata la somministrazione, la vendita e la detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine; è inoltre vietato introdurre, portare ed utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni)