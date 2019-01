Este si prepara al suo carnevale: il 29 gennaio è il termine per l'iscrizione dei carri allegorici

Il Carnevale di Este, in arrivo a marzo, è un evento immancabile e di grande valore aggregativo, che attrae e affascina grandi e piccini. «Con la sua sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera, è ormai un appuntamento attesissimo - spiega il sindaco Roberta Gallana - la ripresa della tradizione storica della sfilata è tornata nel 2017, riscuotendo un grande successo tra i cittadini. Il 2018 è stato una conferma che ha reso l'evento non solo una festa ma un'occasione per creare comunità e veicolare messaggi positivi. Per il Carnevale 2019 ci aspettiamo ancor più partecipazione».

La sfilata

La sfilata si svolgerà domenica 3 marzo, seguendo un percorso che partirà alle 14.30 da via Principe Amedeo, proseguendo per via Principe Umberto, piazza Maggiore con sosta davanti al palco della giuria, via Matteotti, via Massimo d'Azeglio, via Garibaldi, via Cavour e nuovamente via Principe Umberto per il rientro alle 19.00. Come per gli anni scorsi, la Giuria decreterà i vincitori del Carnevale atestino stilando la classifica dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. «Il Carnevale è diventato uno degli eventi più rappresentativi per la nostra Città – aggiunge l'assessore al turismo Sergio Gobbo – La macchina organizzativa è partita per tempo definendo le modalità di partecipazione di carri allegorici e gruppi mascherati che ieri, lunedì 21 gennaio, sono state approvate dalla Giunta comunale. Le condizioni di partecipazione hanno lo scopo di rendere l'edizione 2019 ancor meglio allestita sotto il profilo della qualità, del divertimento e della sicurezza».

Le iscrizioni

Le modalità di partecipazione al Carnevale di Este, scaricabili dal sito internet del Comune, riguardano i carri allegorici e i gruppi in maschera. Per questa edizione è ammessa la partecipazione di 10 carri, che saranno selezionati da un'apposita commissione tecnica. La commissione valuterà la qualità artistica, i contenuti e il numero dei figuranti in maschera che accompagneranno il carro. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riesca a disporre di maggiori risorse, grazie al contributo di aziende sponsor, sarà possibile estendere la partecipazione a un numero maggiore di carri. Nessun limite, invece, per la partecipazione di gruppi mascherati. Per compartecipare alle spese di allestimento dei gruppi mascherati di Este e di realizzazione dei carri allegorici, l'amministrazione comunale ha previsto di contribuire con un piccolo premio in denaro.

I moduli

Il modulo di iscrizione dei carri allegorici, scaricabile dal sito internet, andrà consegnato completo della documentazione richiesta, entro il giorno 29/01/2019 ore 18.00 presso il Polisportello o via pec ad este.pd@legalmailpa.it L'esito della selezione dei carri ammessi alla sfilata sarà reso noto entro il 31 gennaio. Per quanto riguarda i gruppi che apriranno il corteo, potranno partecipare associazioni culturali e sportive, gruppi di volontari, parrocchie, frazioni e scuole composti da almeno 10 partecipanti, provenienti da Este o da altre località del territorio. Il modulo di adesione e la documentazione andranno presentati entro il 22/02/2019 ore 18 tramite pec o con consegna a mano al Polisportello. Informazioni a questo link