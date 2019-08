Il caso Pfas torna nelle scuole venete

Il gruppo educativo «Zero pfas», una delle molte sigle che da anni si battono per sensibilizzare l'opinione pubblica in tema di Pfas, scalda i motori. L'obiettivo è dare vita a un progetto di sensibilizzazione che coinvolga direttamente il mondo delle scuole.

Il progetto

L'iniziativa che ha preso il via ai primi del mese è divenuta di dominio pubblico il 14 agosto quando la coordinatrice del progetto, l'arzignanese Donata Albiero, ha diramato una nota in cui sono stati illustrati i dettagli della proposta. «In questi giorni - scrive Albiero - abbiamo inviato nelle tre province maggiormente interessate dal caso Pfas, ovvero le province di Verona, Vicenza e Padova, venticinque lettere indirizzate a scuole considerate sensibili alla problematica. Scuole che si trovano in zone ritenute particolarmente contaminate da questi temibili derivati del fluoro». Ma quali sono i temi che saranno affrontati nelle scuole delle tre province nell'ambito di questa iniziativa di sensibilizzazione?

