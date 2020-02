Attualità Riviere / Piazza del Castello, 16

Il Castello Carrarese torna finalmente al Comune di Padova: a marzo il primo "step"

Con tanto di sorpresa, come annuncia l'assessore Colasio: «Nel lato nord non solo è stato rinvenuto il piano di calpestio ma anche l'alzato, ovvero i muretti divisori oltretutto affrescati. Ecco perché in quell'area sorgerà il Museo dei Carraresi»