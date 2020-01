Cercasi 700 comparse per la fiction Rai ambientata a Padova: al via i casting per “L’Alligatore”

Sei settimane di riprese, col territorio padovano assoluto protagonista. Otto episodi previsti. E 700 comparse richieste: due giorni di maxi-casting a Padova per “L’Alligatore”, fiction prodotta da Fandango che andrà in onda nei prossimi mesi su Rai 2.

I casting si terranno mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 19.30 al centro culturale San Gaetano di via Altinate a Padova: la ricerca della celebre casa di produzione per la serie tv diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi e basata sui romanzi dello scrittore padovano Massimo Carlotto riguarda ben 700 uomini e donne di ogni nazionalità dai 18 anni in su e prevede anche selezioni per piccoli ruoli. È necessario presentarsi con un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale.