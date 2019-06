I cavalli "invadono" la Basilica: domenica 23 una passeggiate sulle orme di Sant'Antonio

Alle 16 di domenica 23, durante la manifestazione denominata "Sulle orme del Santo", il piazzale della Basilica sarà invaso dai cavalli. È l'ottava edizione di questa singolare iniziativa. La partenza è prevista nel primo pomeriggio da Camposampiero e ripercorre la strada che Sant'Antonio ha attraversato nell'ultima fase della sua vita passando per la chiesa dell'Arcella arrivando poi in Basilica. La commemorazione del Santo diventa anche una opportunita per scoprire un territorio unico.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'organizzazione della manifestazione è a cura dell'Associazione Sentieri e Cavalli, con il supporto dell'assessorato allo sport, Diego Bonavina, e della cultura, Andrea Colasio.