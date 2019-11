Unità nazionale e giornata delle forze armate, il programma delle celebrazioni a Padova

Il 4 novembre, giorno in cui ricorre l’anniversario della fine della prima guerra mondiale per l’Italia, si festeggiano contemporaneamente sia l’Unità Nazionale sia le Forze Armate. In quest’occasione le più alte cariche dello Stato rendono omaggio al Milite Ignoto, la cui salma riposa presso l’Altare della Patria a Roma, e si recano in visita al Sacrario di Redipuglia dove sono custodite le salme di 100.000 caduti nella guerra 1915 – 1918, nonché a Vittorio Veneto, località in cui si svolse l’ultimo confronto militare della Grande Guerra fra Esercito Italiano ed Esercito Austro - Ungarico.

Vetrina a Padova

Anche a Padova si svolgeranno solenni celebrazioni e, nella circostanza, come da ormai consolidata tradizione, anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha allestito una vetrina in via VIII Febbraio, nei locali della boutique “Dodo”, dove sono esposte uniformi, oggetti e immagini, in un contesto armonicamente integrato con il Tricolore, che costituiscono frammenti molto significativi della sua storia. La vetrina, intitolata “4 novembre 2019 - Arma dei Carabinieri - Giornata delle Forze Armate”, sarà visibile a tutta la cittadinanza.

Il programma

Lunedì 4 novembre la cerimonia inizierà alle ore 9 a Villa Giusti, in via Armistizio 277/a, con l’Alzabandiera, gli Onori ai Caduti e i saluti delle Autorità. Alle 9.45 di fronte al Municipio si terrà la Cerimonia Militare Interforze. A seguire il Prefetto consegnerà una medaglia d’argento al Valor Civile e quattro Attestati di Pubblica Benemerenza al Valor Civile. Alle 12, nel piazzale della Caserma Oreste Salomone, in Prato della Valle 64, il Comandante delle Forze Operative Nord inaugurerà la Cittadella Militare Interforze. Alle 18 nella Sala dei Giganti Palazzo Liviano, in piazza Capitaniato, il Prefetto consegnerà le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.