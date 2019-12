Terremoto in Albania, grande successo a “Il Gancino” per la cena solidale

È stata decisamente un successo la cena di solidarietà che si è tenuta giovedì 19 dicembre a“Il Gancino” di Padova, organizzata dal titolare dello stesso locale, Fation Ymerai, e con l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (Appe) di Padova e la collaborazione del Comune di Padova.

La cena

Durante la serata sono stati raccolti contributi economici che andranno a sostenere una famiglia albanese che, a causa del drammatico recente terremoto, ha perso tutto e si trova in una situazione di fortissimo disagio. La cena, basata su un menù tutto albanese, ha registrato la fondamentale collaborazione dei fornitori e dei dipendenti del ristorante, che hanno messo a disposizione materie prime e lavoro a titolo assolutamente gratuito. Dichiara Fation Ymerai«Sono veramente stupito per la solidarietà che i miei connazionali che vivono a Padova, e i padovani stessi, stanno dimostrando nei confronti di una popolazione che si trova in grande difficoltà».

Nuova serata

Visto l’importante risultato raggiunto con questa singola serata, si è deciso di organizzare una replica presso un altro esercizio gestito da un imprenditore albanese: l’appuntamento è quindi fissato per giovedì 9 gennaio 2020 presso il ristorante enoteca “Ai Colli” di Teolo di via IV Novembre dove sarà possibile cenare e così contribuire con un’azione di solidarietà. La seconda “cena solidale” ha ottenuto il patrocinio del Comune di Teolo, che ha voluto così affiancare l’Appe e gli esercenti in questa importante iniziativa. Dichiara Valentino Turetta, assessore al commercio del Comune di Teolo: «Aderiamo molto volentieri a questa iniziativa, che dimostra come per gli esercenti “fare squadra” non è solo un modo di dire, ma un atteggiamento concreto di aiuto reciproco».

Cassettine e conto corrente

Presso alcuni locali di Padova e provincia sono inoltre collocate delle cassettine dove chiunque può depositare una piccola cifra (ad esempio il resto delle consumazioni) per aiutare la causa. L’Appe ha anche aperto un apposito conto corrente (messo gratuitamente a disposizione da Banca Patavina) per raccogliere donazioni a mezzo bonifico - Iban IT16K0872812100000000041276. Al momento sono stati raccolti, grazie alla cena, alle donazioni nelle cassette e con bonifici, circa 5mila euro. Somma alla quale vanno aggiunti gli introiti derivanti da una sottoscrizione online partita da New York, ideata dalla zia del titolare del Gancino, Jul Ymerai, che ha già raccolto circa 3mila dollari. La comunità albanese di Padova ha inoltre raccolto vestiti, generi alimentari e altri beni di prima necessità, che sono già stati portati alle famiglie bisognose, che peraltro devono anche affrontare i rigidi mesi invernali in situazioni molto precarie. «La situazione è molto grave - commenta il segretario dell’Appe, Filippo Segato - e anche un piccolo gesto può contribuire a dare sollievo a queste famiglie che stanno vivendo momenti drammatici». Le cassettine per raccolta fondi sono collocate presso i seguenti locali:

Il Gancino, Padova piazza Duomo 1

Caramel Cafè, Padova piazza delle Erbe 45

Barcode, Padova via Dante 1

Gelateria Gianni, Padova via Altinate 6

Fast food Pita Gyros, Padova piazza delle Erbe 32

Fly bar pizzeria, Padova Riviera Tito Livio 4

Gelateria Gianni, Ponte San Nicolò via Marconi 204

Ristorante Enoteca Ai Colli, Teolo via IV novembre 2

Phone center Dibra Klodiana, Abano Terme via Gozzi 5

Per chi preferisce aderire alla campagna di raccolta fondi online, il sito è www.gofundme.com e la chiave di ricerca è “Jul Ymerai” (6.6 earthquake struck my city of durres)