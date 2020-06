Centri Estivi a tariffe popolari nelle località di Borgo Veneto: tutte le informazioni

Con il via libera della Regione Veneto in merito alla riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, Aqs Borgo Veneto presenta, la prima edizione di Centri Estivi 2020, per ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni, in collaborazione col comune di Borgo Veneto.

Sport e divertimento

Sarà possibile fare sport, musica, laboratori,giochi d'acqua, orienteering e potenziamento delle materie scolastiche, ubicate in 4 sedi: gli impianti sportivi della località Saletto, l'ex scuola primaria di Saletto, l'ex scuola primaria di Taglie in località S.Margherita e nell'area impianti sportivi della località S.Fidenzio. I centri estivi, sono organizzati nel rispetto dei protocolli di prevenzione covid-19 da personale opportunamente formato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tariffe popolari

Importante il mantenimento delle tariffe popolari dello scorso anno, grazie al contributo del Comune di Borgo Veneto, nonostante i protocolli anti-covid prevedano un costo molto più alto, dato l'esigenza di avere un educatore ogni 7 bambini e l'applicazione di tutti i protocolli di pulizia e sanificazione imposti. Ecco i costi a settimanali: 20 euro (mattina), 30 euro (mattina e pomeriggio). Giovedì 11 giugno alle ore 18 al campo sportivo comunale di Saletto si terrà una riunione informativa per le famiglie interessate al servizio. Per ulteriori informazioni contattare i referenti riportati nella locandina.