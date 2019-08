Centri Estivi 2019: già 150 iscritti, numerose discipline sportive e laboratori creativi

Sono oltre 150 gli iscritti ai centri estivi ricreativi che vengono organizzati negli impianti sportivi “Ceron” dall’asd Sphera. Fino a venerdì 6 settembre 2019, con una pausa solo nella settimana di Ferragosto, dalle ore 7.30 alle ore 17, tutti i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di I grado, potranno cimentarsi in nuovi sport, giochi, laboratori, uscite e spettacoli.

Agevolazioni per i più piccoli

Sono aperti per i più piccoli di 3 anni fino ai ragazzi di 14 anni, residenti e non residenti nel comune di Selvazzano Dentro, con agevolazioni nella tariffa per i primi; l’iscrizione è settimanale e si può scegliere se usufruire solo delle attività mattutine o dell’intera giornata. Essere agli impianti sportivi Ceron dà la possibilità di far vivere ai bambini delle esperienze nelle varie discipline: calcio, rugby, pallavolo, basket, beach soccer, beach volley e molte altre. I ragazzi infatti, oltre ai classici sport inseriti nella programmazione, hanno potuto cimentarsi nel lacrosse che è uno sport a squadre di origine canadese, nella scherma, nel baseball, nella slackline che consiste nel camminare sospesi su una fettuccia ancorata a due pali senza alcun sostegno o appiglio, esclusivamente attraverso il controllo del proprio equilibrio, nel croquet e nel cricket. Nel corso dell’estate le attività vengono differenziate a seconda delle fasce d’età adattando le proposte ai partecipanti: laboratori creativi, attività espressive e ludiche oltre che trenta discipline sportive diverse.

Le attività

Oltre alle classiche uscite inoltre sono stati al Boscopark di Verona per un'avvincente avventura di arrampicata tra gli alberi, hanno partecipato ad una giornata di equitazione e hanno visitato lo Zoo Parco Natura Viva. «I Centri Estivi sono un servizio essenziale per le famiglie – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che, durante il periodo di chiusura delle scuole, hanno l’esigenza di conciliare i tempi del lavoro con quelli della cura dei figli. I ragazzi hanno l’opportunità di conoscere nuovi sport, con nuovi campi da gioco e con percorsi di vario tipo, legati alla scoperta della natura come per esempio l’uscita a cavallo o di una giornata in piscina. Confido che l’esperienza dei Centri Estivi Ricreativi diventi un importante momento di crescita per poter migliorare attraverso tutte le attività proposte in un tempo meraviglioso che è l’estate, tempo di vacanza e spensieratezza».