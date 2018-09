Lavori in corso al Centro di Raccolta di Montà: ecco dove conferire i rifiuti ingombranti

AcegasApsAmga annuncia venti giorni di chiusura per il Centro Raccolta Euganea, che richiede alcune manutenzioni. I cittadini potranno usufruire delle altre tre stazioni ecologiche presenti in città, tutte con operatori incaricati dell'accettazione,

della gestione e dell'assistenza.

Gli altri centri

Rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi si potranno conferire alla Guizza, alla Stanga e allo Zip. Il Centro di Raccolta Guizza in via Pontedera e il Centro di Raccolta Stanga in via Corrado sono aperti da martedì a venerdì dalle 12 alle 16, sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, domenica dalle 8.30 alle 15. Il Centro di Raccolta Zip in corso Stati Uniti è aperto da martedì a venerdì dalle 11 alle 16, sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, domenica dalle 8.30 alle 16.

Quali rifiuti portare

Ai centri di raccolta è possibile conferire gratuitamente tutti quei rifiuti urbani che, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario. Ad esempio, Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), elettrodomestici, mobili e oggetti domestici vari, legno, metalli, contenitori di prodotti pericolosi, inerti da manutenzione domestiche, lampadine fluorescenti, oli alimentari, batteria d’auto. All’ingresso di ogni stazione ecologica c'è la lista completa delle tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento (consultabile anche sul sito di AcegasApsAmga , sezione Ambiente). Un caso particolare riguarda i rifiuti inerti da manutenzioni edili (piccole quantità), pneumatici e olio motore usato, che possono essere conferiti esclusivamente al Centro di Raccolta Zip. Tessuti (abiti, biancheria, tende ecc.) e pellami (scarpe, borse ecc.), invece, non devono essere conferiti nei centri, bensì nelle apposite campane gialle presenti sul territorio.

Ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti

Oltre ai centri di raccolta, AcegasApsAmga mette a disposizione dell'utenza domestica il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per ricevere tutte le informazioni ed effettuare la prenotazione, contattare il Servizio Clienti al numero 800.955988 (gratuito anche da cellulare), disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 22; sabato dalle ore 8 alle ore 18.

“Il Rifiutologo”, la app per la raccolta differenziata