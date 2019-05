Certificazioni F-Gas, la cerimonia di consegna agli studenti dell’Istituto Bernardi di Padova

Il giorno 8 giugno dalle ore 10 alle ore 13 si svolge nell’aula Magna dell’Istituto Bernardi di Padova, la cerimonia di consegna di 16 certificazioni F-Gas di primo livello e di durata decennale, agli studenti della classe 5^ indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” opzione: apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili con curvatura sistemi energetici. Questo risulta un grande traguardo per l’Istituto Bernardi in quanto questa certificazione permette un inserimento facilitato nel mondo del lavoro dato il crescente bisogno di figure professionali specializzate nel settore termoidraulico e della refrigerazione. L’evento si svolge alla presenza del Dirigente Scolastico Ing.Roberto Turetta, dei docenti che li hanno formati (prof.ri M.Rosa, A.Aloisio, G.Valente) e delle aziende Arneg, Assistenza Tecnica Moro s.n.c., F.lli Beltrame s.p.a, 3MGA Impianti che hanno aiutato economicamente le famiglie nell’acquisizione dei patentini.

L'offerta formativa

L’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, di riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Il tecnico della manutenzione indirizzo “Sistemi Energetici” ha competenze specifiche nel settore delle macchine idrauliche, termiche e degli impianti tecnici di edifici civili ed industriali. Deve essere in grado di coordinare interventi di predisposizione, avviamento, controllo e manutenzione sugli impianti e sulle macchine ed eseguire le necessarie operazioni tecniche di regolazione e controllo. Deve saper dimensionare attenendosi alle normative di sicurezza ed antinquinamento modesti impianti, determinandone anche le previsioni di costo.

Le nuove richieste di mercato

Da quest’anno l’Istituto professionale “Ipsia E.Bernardi” di Padova ha introdotto nel piano dell’offerta formativa, grazie al sostegno del Dirigente Scolastico Ing. R.Turetta, i corsi di brasatura forte e di F-gas svolti dai docenti interni dell’Istituto con il contributo di esperti esterni finanziati dalla scuola. Nello specifico, la certificazione F-gas è di primo livello e di durata decennale. Il patentino di brasatura forte richiede un allenamento che viene iniziato a partire dal terzo anno durante le ore curricolari e termina al quarto anno con una BPS che rappresenta il certificato di competenze nella brasatura orizzontale, verticale ascendente e discendente. Vengono anche sviluppate competenze relative al TIG con possibilità di acquisire il patentino anche per questa tecnica di saldatura.

La certificazione

La certificazione F-gas viene conseguita durante il quinto anno e prevede lezioni teoriche durante le ore curricolari svolte dai docenti di indirizzo (prof.ri A.Aloisio, M.Rosa, G.Valente) ed esercitazioni pratiche anche con esperti esterni su attrezzature utilizzanti fluidi refrigeranti, per il raggiungimento di competenze laboratoriali. Durante le ore teoriche viene analizzata la normativa di settore nel campo dei refrigeranti, nonché i gas refrigeranti alternativi.

Aziende e scuola insieme

L’Istituto Bernardi è certo che solo attraverso una stretta collaborazione con le aziende del territorio si possa migliorare l’offerta formativa della scuola e aumentare l’occupabilità dei giovani contribuendo alla loro crescita personale e professionale.